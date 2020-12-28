電子煙是許多癮君子的最佳替代品，每年在全球創造2兆商機，但台灣不允許合法進口，龐大利益讓報關行想方設法鑽漏洞，把買家當成人頭走私電子煙，害無辜民眾恐因違反《藥事法》而吃上刑責，刑事局及調查局現已介入調查。

本刊調查，台灣《菸害防制法》修法進度緩慢，行政院2017年通過草案禁止電子煙，卻就此卡關，衛福部甚至表示，要明年才「有機會」送到立法院審查，牛步速度讓朝野內外砲聲隆隆，而電子煙至今尚未合法開放，台灣的使用人數卻是逐年攀升，有煙商推估，「市占率已超過10%」。

電子煙不能進口，那究竟是如何流到台灣民眾的手中？正所謂「殺頭生意有人做」，本刊調查，目前大量電子煙走私流入台灣市面，90%是來自中國，兩岸間的產業鏈已完整成型，還有許多賣家前仆後繼，源源不絕投入這塊大餅，連無辜民眾都被牽扯其中，家住新北的吳小姐（吳女）就成為煙霧下的犧牲品。

吳女7月時與朋友跨國團購口罩，她與5名親友個資卻被不肖報關行當成人頭，以每天1到3筆的速度走私電子煙，在3個月內共被冒用600多次，她直到本月初收到海關公文，控她違法進口電子煙霧化器和尼古丁煙彈才發現有異，打開報關用的實名委任軟體「EZ WAY易立委」更驚覺大事不妙。

吳女說，她7月後就沒在他國網路上購買東西，自然也沒有貨品需要報關，軟體上卻出現密密麻麻的紀錄，10月初被查獲後，報關行仍不斷進口，後續商品也順利入關，吳女等6人便在毫不知情下成為走私嫌犯。

實名認證軟體「EZWAY易利委」主要功能是簡化報關流程和保護民眾個資，如今卻遭指控該機制形同虛設。（圖／擷取自ezway網站）

諷刺的是，海外包裹實名制在今年5月上路，關務署委託關貿網路股份有限公司建置「EZWAY」軟體，目的是簡化報關流程和保護民眾個資，使用者得在軟體頁面上確認申報品項和金額，避免過往紙本委任書往來麻煩，吳女卻指控，即使點選「申報不符」，貨物仍會照常入關放行，該機制形同虛設，就連吳女向刑事局報案的同時，都還有電子煙搶著叩關。

更可怕的是，進口電子煙並非罰錢就能解決。高理國際法律事務所律師張祐齊表示，根據《藥事法》，含尼古丁的電子煙產品應納入藥品管理，並向衛福部申請登記，若未取得許可證而製造、輸入，屬偽藥或禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，報關行利用人頭走私的行為已涉及詐欺和偽造文書罪嫌，希望相關單位深入調查，避免無辜民眾受害。

連鴻航空貨運承攬有限公司對此表示，部分資料是中國方所給，但「不能在電話中透露相關細節」，將留待上法院時向法官解釋。

關務署則回應，目前在「跨境網購貨物EZ WAY易利委」推廣初期，海關每晚會收到十多萬件貨物，為免來往等候耗時，不論民眾是否在軟體上確認貨物相符，物件經X光掃視後就會放行。關務署也強調，若民眾沒購買過相關商品，卻被當成人頭冒用，可提出相關文件向海關說明，在查核確認後無誤後，不會將責任歸屬到無辜民眾身上，若報關行有偽造文書行為將會依法移送。

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吳小姐收到海關公文（右）才知道自己被報關行當人頭，打開海外包裹實名認證軟體「EZWAY」更發現多間報關行以每天1到3筆的速度，用她的個資進口電子菸。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)