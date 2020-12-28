電子煙近年強勢打入煙品市場，但台灣不允許電子煙合法進口，報關行各出奇招，利用無辜買家當人頭進口，吳姓地方媽媽投訴，指她曾跨國買口罩，其個資卻遭利用，報關行以每天1到3筆速度走私，她收到海關公文才知道自己成為「電子煙大亨」，恐因違反《藥事法》而吃上刑責。

「買個口罩卻變成買煙彈，我朋友都以為我在走私。」吳女透露，她平時主要工作是糾集地方媽媽團購童書或日常用品，而口罩銷售禁令在今年6月正式解除，但當時兒童口罩仍不好買，她深怕就讀幼稚園的兒子「無罩可戴」，立刻找親友團購，7月時從中國「淘寶」購物網站買入大量口罩。

「報關行說多人報關比較容易過，現在看來根本是『騙人頭』的話術。」吳女提到，當時報關行要求她出示多位買家的資料，聲稱分攤數量才容易過關，她也沒有多想，在取得身邊5位親友同意後便提供相關個資，但12月初，連同吳女在內共6人都被控非法進口電子煙。

吳女拿出財政部關務署台北關寄來的公文，指她在10月初委託報關行進口快遞，海關抽檢發現包裹內是大量的電子煙霧化器和尼古丁煙彈，要求她在文到後3日內，補足衛生福利部核發輸入許可或同意文件評核，她當時發現有異，打開報關用的實名委任軟體「EZ WAY易立委」才驚覺大事不妙。

吳小姐收到海關公文（右）才知道自己被報關行當人頭，打開海外包裹實名認證軟體「EZWAY」更發現多間報關行以每天1到3筆的速度，用她的個資進口電子煙。（圖／讀者提供）

吳女說，她7月後就沒在他國網路上購買東西，自然也沒有貨品需要報關，軟體上卻出現密密麻麻的紀錄，有多間報關行以每天1到3筆的速度進口電子煙，10月初被查獲後，報關行仍不斷進口，後續商品也順利入關，吳女等6人便在毫不知情下成為走私嫌犯，就連吳女向警方報案的同時，都還有電子菸搶著叩關。

連鴻航空貨運承攬有限公司對此表示，部分資料是中國方所給，但「不能在電話中透露相關細節」，將留待上法院時向法官解釋。

關務署則回應，目前在「跨境網購貨物EZ WAY易利委」推廣初期，海關每晚會收到十多萬件貨物，為免來往等候耗時，不論民眾是否在軟體上確認貨物相符，物件經X光掃視後就會放行。關務署也強調，若民眾沒購買過相關商品，卻被當成人頭冒用，可提出相關文件向海關說明，在查核確認後無誤後，不會將責任歸屬到無辜民眾身上，若報關行有偽造文書行為將會依法移送。

（《CTWANT》提醒您，吸菸有礙健康。戒菸專線：0800-636363）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)