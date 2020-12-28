新北市吳姓地方媽媽7月時與朋友跨國團購口罩，她與5名親友個資卻被不肖報關行當成人頭，以每天1到3筆的速度走私電子煙，在3個月內共被冒用600多次，更有10報關行涉案，她去電報關行詢問情形，竟被嗆聲「講話客氣點」，糟糕態度讓她難以接受。

本刊調查發現，這並非單一報關行的個案，竟然有10家報關行使用吳女等人的資料，從創建20年的老牌企業，到去年才成立的新公司都中標，當中又以「連鴻航空貨運承攬有限公司」（連鴻）最為誇張。

翻開吳女的進口紀錄，當中滿滿都是連鴻的名字，佔了總數的7成以上，而連鴻在2015年設立，專營兩岸間的貨運，在台灣、香港和中國之間建立快遞物流業務，承攬國外進口報關，在業界可說小有名氣。

吳女發現自己名字頻繁遭冒用後，致電連鴻想問清楚事件始末時，連鴻卻「一推二五六」，表示自己只是拿中國方給的名單發貨，相關細節全部拒絕回答，連貨品寄去何處也不願透露，甚至提醒吳女「講話客氣一點」，糟糕態度讓她難以接受。

連鴻報關行專營兩岸間的貨運，在台灣、香港和中國之間建立快遞物流業務，如今卻遭控冒用人頭進口電子煙及相關產品。（圖／翻攝自Google Map）

究竟多大的利益使報關行得罪客人也要「硬幹」？本刊調查，冒用吳小姐等人資料通關的，是一款名為「尼威」的電子煙，該商品外表時尚、攜帶方便，替換性煙彈更是操作簡單，還有水果、綠茶和冰沙等多種口味，在年輕族群和上班族間極受歡迎，要價也比同類型商品高出一截。

以目前市價看來，尼威霧化器套組要價約1700元，每盒4入的煙彈則落在700元上下，而海關在10月2日查獲到的包裹中，裝有14組霧化器和22盒煙彈，總計市價就逼近4萬元，而吳女等6人被冒用逾600次，初步推估這3個月的不法獲利就超過2000萬元。

連鴻航空貨運承攬有限公司對此表示，部分資料是中國方所給，但「不能在電話中透露相關細節」，將留待上法院時向法官解釋。

關務署則回應，目前在「跨境網購貨物EZ WAY易利委」推廣初期，海關每晚會收到十多萬件貨物，為免來往等候耗時，不論民眾是否在軟體上確認貨物相符，物件經X光掃視後就會放行。關務署也強調，若民眾沒購買過相關商品，卻被當成人頭冒用，可提出相關文件向海關說明，在查核確認後無誤後，不會將責任歸屬到無辜民眾身上，若報關行有偽造文書行為將會依法移送。

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(中時新聞網)