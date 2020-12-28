新北市吳姓地方媽媽7月時召集親友團購口罩，她與5名朋友的個資卻被冒用來走私電子煙，他們12月初收到海關公文才得知此事，如今恐因違反《藥事法》而吃上刑責，嚴重後果讓吳女與多年好友險些翻臉，吳女現已向提出告訴，刑事局和調查局則介入調查中。

「買個口罩卻變成買煙彈，我朋友都以為我在走私。」吳女透露，在口罩銷售禁令解除後，她擔心就讀幼稚園的兒子「無罩可戴」，7月時召集親友團購，從中國「淘寶」購物網站買入大量口罩，更聽信報關行話術，提供多位朋友個資以便報關，最終卻成為走私電子煙的人頭。

更可怕的是，進口電子煙並非罰錢就能解決。高理國際法律事務所律師張祐齊表示，根據《藥事法》，含尼古丁的電子煙產品應納入藥品管理，並向衛福部申請登記，若未取得許可證而製造、輸入，屬偽藥或禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

嚴重後果讓吳小姐的多年好友都幾乎翻臉，吳小姐無奈表示．當中一位友人在金融機構擔任營業員，倘若涉及刑案定讞則將被開除，該名朋友為此與她多次爭吵，2人如今為了案件鬧的幾乎水火不容，她現已向刑事局提出告訴。

吳小姐收到海關公文（右）後，打開海外包裹實名認證軟體「EZWAY」才發現多間報關行以每天1到3筆的速度，用她的個資進口電子煙。（圖／讀者提供）

張祐齊提到，報關行利用人頭走私的行為已涉及詐欺和偽造文書罪嫌，希望相關單位能深入調查，避免無辜民眾受害。

連鴻航空貨運承攬有限公司對此表示，部分資料是中國方所給，但「不能在電話中透露相關細節」，將留待上法院時向法官解釋。

關務署則回應，目前在「跨境網購貨物EZ WAY易利委」推廣初期，海關每晚會收到十多萬件貨物，為免來往等候耗時，不論民眾是否在軟體上確認貨物相符，物件經X光掃視後就會放行。關務署也強調，若民眾沒購買過相關商品，卻被當成人頭冒用，可提出相關文件向海關說明，在查核確認後無誤後，不會將責任歸屬到無辜民眾身上，若報關行有偽造文書行為將會依法移送。

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(中時新聞網)