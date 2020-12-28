歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，智利中南部近海今天發生規模6.8強震，但智利官員認為沒有海嘯的危險。

歐洲地中海地震中心數據顯示，這起地震深度僅有10公里。

地震發生後不久，尚未有初步的災損通報。（譯者：陳彥鈞）1091228

(中央社)