智利中南部近海爆規模6.8強震 07:202020/12/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，智利中南部近海今天發生規模6.8強震，但智利官員認為沒有海嘯的危險。 歐洲地中海地震中心數據顯示，這起地震深度僅有10公里。 地震發生後不久，尚未有初步的災損通報。（譯者：陳彥鈞）1091228 立隆機械自有品牌 跨足新舊工具機市場 Ella遭爆料超色想把老公壓床上 (中央社) #地震 #智利 #地中海 #歐洲 #南部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 變種病毒入侵北美 加拿大驚現2例 恐已爆社區傳播 08:252020/12/27 國際 中職第6隊 邁拚高雄催生 04:102020/12/27 運動天地 中市低碳旅館衝上57家 年省20萬 04:102020/12/28 地方新聞 《其他股》中租旗下亞洲興業租賃 完成1億美元聯貸案 07:442020/12/28 財經 打破海峽中線 共機擾台創新高 04:102020/12/28 焦點新聞 太妍爆熱戀RAVI認愛又改口 04:102020/12/28 娛樂新聞 投資國片報捷 中環獲利稱王 04:102020/12/28 產業．科技 主流CPU缺爆 台廠明年出貨添變數 04:102020/12/28 產業．科技 「冰封台灣」體感-1度 寒流襲！陽明山降雪時間曝 07:242020/12/28 生活 疫情中，文學煙花齊放 04:102020/12/28 藝文副刊 擴大朋友圈 陸運作國際大統戰 04:102020/12/27 兩岸要聞 國際熱門新聞 哈佛大學發現 攝取這類營養素抑制癌細胞生長與擴散 - 國際 曾精準預測911 星象大師驚悚預言2021：殭屍將稱霸地球 人類靠它拯救 - 國際 不須打2劑？美專家：新冠疫苗或許1劑就足夠 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 孕婦赴美產子 收天價帳單崩潰 曝原因反被嗆活該 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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