快艇里歐納德嘴巴被撞傷休兵，在場邊看隊友被痛宰。（美聯社）

洛杉磯快艇28日遭遇空前羞辱，里歐納德(Kawhi Leonard)嘴巴受傷缺陣之下，在主場被獨行俠打得潰不成軍。獨行俠上半場以77比27領先快艇多達50分，打破29年前的紀錄，創下NBA自投籃時限設置以來(1954年)的半場最大差距。終場獨行俠以124比73大贏51分。

首節比數36比13、次節41比14，下半場27比30、20比16，保羅喬治(Paul George)首節屢投不進，打到剩下3分鐘快艇仍只得5分，獨行俠已經在東契奇(Luka Doncic)帶領下攻得25分。

第2節快艇換下保羅喬治，他坐了板凳5分多鐘之後回到場上，獨行俠居然已打到62比18。保羅喬治奮力攻下4分，他半場槍響前最後一顆三分球如果有投進，就可守住1991年勇士痛宰國王半場47分紀錄。然而保羅喬治失手，與獨行俠共同譜寫了歷史新頁。

獨行俠上季是全聯盟進攻評比最高的球隊，不算延長賽就有11場達到130分，這場慘敗主要是快艇命中率太低(34.2%)，外線投33僅中4。保羅喬治上半場砍了13分，全場15分(投13中4)。東契奇一顆三分球也沒中，但他24分、9籃板、8助攻都是全場最高。獨行俠幾乎每個人都打了至少10分鐘，只有1人沒得分。

(中時新聞網)