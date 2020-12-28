上周六陽光彌足珍貴，錯過不再！今起受東北季風影響，全台有雨；儘管氣溫變化不大，仍感濕涼。周三（30日）寒流奔襲台灣，全台氣溫暴跌，跨年夜至元旦清晨最冷，低溫下探5度、體感零下1度。預估元旦凌晨前後，北部山區包括陽明山在內，都有機會降雪。

低溫特報警告了好幾天，在預報模式明朗的情況下，氣象局及各專家都對這波寒流「信心十足」，絕對讓民眾特別有感。周三晚間至元旦清晨，受寒流影響，全台氣溫陡降，中部以北空曠地區下探5度；在強風吹拂下，體感僅剩零下1度。

根據預報，這波寒流又急又強，全台800公尺以上的山區，氣溫都將降至零度以下，若水氣充沛，有機會迎來盛大雪景；不過冷氣團目前看起來偏乾，皚皚雪況可能要碰碰運氣。

今起東北季風增強，東半部、北部及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地多雲，偶有短暫雨。氣溫方面，北部、東部高溫21至23度，中南部可達26至28度。

明東北季風減弱，有一波短暫空檔。寒流抵達後將持續籠罩至周五，由於冷空氣較乾，早晚受輻射冷卻效應影響，空曠地區會特別冷，呼籲民眾做好保暖準備。

(中時新聞網)