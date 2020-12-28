排便太用力會得大腸憩室症，蔬菜水果吃得少，腸子蠕動得少，往往要用更大的力氣，才能把腸道裡的糞便往肛門口推擠，腸道才會出現一個個小洞；而一提到大腸憩室症，很多人都一個頭、兩個大，憩室到底是什麼啊？

●大腸憩室 通常與飲食、年紀有關

大腸直腸外科主治醫師郭立人表示，大腸憩室指的是大腸的結構狀態，而「憩室」就是空腔的意思，說白一點，就是「洞」。就整體來說，大腸內壁的表面呈光滑狀，如果上面出現一些小洞，就稱之為「大腸憩室」；一般人的大腸裡多少有些憩室，有人只有一個，有人則有好幾個，其實也不用太在意。

排便太用力小心大腸憩室！若蔬菜水果相對吃得少，腸子蠕動得少，功能逐漸變差，往往要用更大的力氣才能順暢。(圖/常春月刊提供)

大腸內壁原本都呈平滑狀，為什麼會出現一個個小洞？有人研究發現，西方人可能和長期偏向肉食的飲食習慣有關，蔬菜水果相對吃得少，腸子蠕動得少，功能逐漸變差，往往要用更大的力氣，才能把腸道裡的糞便往肛門口推擠。

就因常常用力，腸道的壓力較大，腸道才會出現一個個小洞。郭立人指出，大腸憩室症通常和年紀有關，年紀愈大，腸道受到的壓力愈多，出現大腸憩室症的機率也愈高；根據統計，40歲的中壯年人，約有5%的盛行率，一旦活到80歲，盛行率則飆高到80%。

●通常無不適症狀 肚子痛、排血便要就醫

所幸，大腸憩室症並不是腫瘤，也不是什麼嚴重的疾病，如果沒有併發不適症狀，醫師通常建議患者不用太在意，不妨學著與之和平共處。臨床統計顯示，大約只有一、兩成患者會有症狀。

郭立人說，大腸憩室症造成的症狀可分兩大類，一是大腸憩室發炎，一是大腸憩室流血，大多數患者並不會感到特別不舒服，除非是出現肚子痛或排血便等不適症狀時，才會到醫療院所就醫。

1、大腸憩室流血：大腸憩室症造成的血便，是大腸憩室處流血引起的，不僅量較大，且呈暗紅色，和痔瘡排出的那種鮮紅色血便不一樣，其實還好辨識。

2、大腸憩室發炎：若是大腸憩室發炎，會出現肚子痛不舒服，腹部電腦斷層掃描就可檢查出來；大腸憩室流血則無法立即診斷出來，通常先以保守治療止血，再透過大腸攝影或內視鏡來診斷。

大腸憩室一旦形成，就無法透過外力來改變其性狀，那些腸壁上的小洞洞也很難再填平或消失因此，就算診斷出來，也只能施以症狀治療。若確診為大腸憩室發炎，首先會要求患者先不要吃東西，讓腸道休息一陣子，期間再打點滴補充水分、養分及電解質，加上抗生素治療。

在這種消極性的症狀治療下，大部分患者的症狀可在3、4天內緩解，一週內出院。除非這個患者真會忍，大腸憩室發炎好幾天了，都還不就醫，大腸就可能出現破洞，而引發嚴重腹膜炎，那就非得開刀治療不可。

●多吃蔬果助排便 少吃水果籽避免發炎、出血

外界總認為，中年肥胖男性是大腸憩室症的好發族群，郭立人強調無此說法，若真要扯上關係，只能說因為中年男性已有些年紀，加上肥胖可能是高脂肪、高熱量的飲食習慣使然，腸道蠕動功能變差，常得用力排便，腸道壓力較高，罹患大腸憩室症的機率當然偏高。

既然大腸憩室症很可能和飲食習慣有關，郭立人建議，最好養成多吃蔬菜水果的飲食習慣，提升腸道蠕動功能，也增加排便頻率，可減少罹患大腸憩室症的機率，也降低糞便卡在憩室而造成發炎的風險。

值得一提的是，雖應多吃蔬菜水果，但最好少吃南瓜籽或火龍果、奇異果等有籽的水果，至於在吃西瓜、釋迦及芭樂這些籽籽超多的水果時，也記得把籽一顆顆吐出來，免得這些水果籽吞下肚後，卡在憩室的小洞裡，時間久了造成發炎及出血。

●勿吃抗擬血功能的保健食品 預防腸胃道大量出血

近年來國內興起一股保健食品風潮，有大腸憩室症的人腸道原本就比較容易出血，如果又常吃些紅麴、靈芝、銀杏等具抗擬血功能的保健食品，就有可能出現腸胃道大量出血，不可不慎。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)