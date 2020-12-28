鴻海(2317)宣布，旗下持股51％的鴻華先進與車燈製造商帝寶(6605)簽署合作意向書，雙方策略結盟，使帝寶成為電動車開放平台「MIH聯盟」夥伴，結合在車燈產業累積的創新研發能量，共同推動台灣電動車產業發展，協助台灣電動車產業縮短開發時程與投資成本。

鴻海10月16日宣布推出MIH電動車開放平台，目標成為電動車界的安卓（Android）系統。其中，攜手裕隆(2201)開發的硬體平台，聚焦模組彈性客製化、輕量一體成型、強大電子電氣（EEA）架構、自駕平台等4大特色。

鴻海表示，MIH聯盟公布迄今短短2個月來，已有201家企業主動接觸或簽署加入成為夥伴，充分顯示海內外各界對於MIH聯盟的信心與支持。日前公布的Logo牆共揭露124家聯盟成員，尚有77家仍在洽談及簽約階段。

鴻海表示，此次帝寶加入MIH聯盟，將深化開發平台的技術底蘊。帝寶累積多年的車燈技術及彈性生產能量，未來將扮演鴻海集團在資通訊領域尖端技術的創新引信，讓不同領域的技術思維碰撞出新的應用火花，打造更智慧化的車燈產品，進一步壯大MIH聯盟。

鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉表示，帝寶為台灣車燈製造的領導廠商，除了本身擁有強大研發實力，在台灣的製造方式也早已模組化與彈性化，相信帝寶加入成為MIH聯盟夥伴，將能強化MIH聯盟的整體能力。

帝寶董事長謝(糸秀)氣指出，帝寶每年投入5％營收進行創新開發，擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。電動車是未來趨勢，公司對此已有高度投入，此次受邀加入MIH聯盟，將秉持開放與共享精神，為台灣電動車產業盡一份心力。

劉揚偉表示，集團深知產業發展不是靠一家公司，而是靠一群業者、一個完整的產業生態鏈才能永續發展。鴻華先進結合了裕隆集團數十年的整車開發經驗，以及鴻海在資通訊產業的軟硬體整合專長，對外推動MIH電動車開放平台，盼加速整體電動車發展。

鴻海指出，MIH開放平台的目標，是讓想打造電動車的廠商擁有更多元的供應鏈選擇。目前帝寶已與鴻華先進合作，規畫多款電動車的車燈研發設計，預計未來將可打造出輕量化、模組化、更智慧化的車燈產品。

(時報資訊)