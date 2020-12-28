中租-KY(5871)旗下泰國子公司亞洲興業租賃（ASK）宣布日前完成3年期1億美元聯貸案，將用於充實營運資金、為未來成長預做準備。此聯貸案原預計籌募6000萬美元，由於各銀行踴躍參貸、超額認購達191.78％，最終以1億美元結案。

此聯貸案由日商瑞穗銀擔任統籌主辦行，包括安泰銀、兆豐銀、日盛銀、玉山銀、台中銀、一銀、華銀及陽信銀等共9家行庫共同參與。各參貸行對於中租控股暨旗下公司長期務實經營，皆展現正向肯定與支持。

1984年於泰國曼谷成立的亞洲興業租賃，1992年被中租併購。公司以車輛分期付款為主要業務，在泰國曼谷、東部羅勇府、北部清邁府、西部龍仔厝府、中部彭世洛府、東北部坤敬府與南部素叻他尼府等地，共設立18處分支據點。

亞洲興業租賃2005年8月於泰國證交所掛牌上市，為中租控股旗下首家上市掛牌公司。旗下擁有2家關係企業，包括提供租賃業務及財務諮詢的盤銀中信租賃、以及提供保險經紀業務的SK保經。

據中租財報揭露，亞洲興業租賃2019年合併營收33.48億元、年增15.95％，但稅後淨利8.39億元、年減11.55％。不過，2020年營運未受新冠肺炎疫情影響，前三季合併稅後淨利6.3億元、年增9.65％。

中租目前集團合計持股亞洲興業租賃49.68％，旗下孫公司泰國中租資本日前公告，於12月4日起至明年1月14日間，將以每股18.3元泰銖收購亞洲興業租賃股份，盼增加集團合計持股發揮經營綜效、提升整體競爭力，總金額不超過32.2億元泰銖。

(時報資訊)