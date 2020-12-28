帝寶(6605)與鴻海(2317)集團旗下鴻華先進共同簽署合作意向書，帝寶正式加入MIH聯盟，透過帝寶多年來在車燈產業累積的創新研發能量，結合MIH電動車開放平台，推動台灣電動車產業發展，協助台灣電動車產業縮短開發時程與投資成本。

自電動車開放平台「MIH聯盟」於10月16日對外公布之後，短短2個月就有超過200家企業主動接觸或簽署加入，充分顯示海內外各界對於MIH聯盟的信心與支持。MIH開放平台的硬體有四大特色，包括「模組化、彈性化、客製化」、「輕量化與一體成型」、「強大EEA （Electronic & Electrical Architecture）架構」、以及「自駕車技術」。

帝寶多年來在車輛領域中，累積許多車燈技術以及彈性生產的能量，未來鴻海集團在資通訊領域的尖端科技，將扮演創新的引信，讓兩個不同領域的技術思維碰撞出新的應用火花，打造出更智能化的車燈產品，進一步壯大MIH聯盟。

帝寶董事長謝(糸秀)氣表示，帝寶每年投入營收金額5％進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。電動車是未來的趨勢，帝寶對於電動車的發展也已經有高度的投入。此次帝寶收到鴻華先進邀請加入MIH聯盟，將會秉持著開放與共享的精神，將帝寶對於車燈多年的研發成果，分享給MIH聯盟。

帝寶將規劃多款電動車的車燈研發設計，預計在不久的將來打造出輕量化、模組化，以及更智能化的車燈產品。

(時報資訊)