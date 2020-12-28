六福(2705)旅遊集團積極布局餐飲零售市場，為因應未來營運發展需求，董事會25日通過將斥資3.54億元購入新北市五股土地及建物，將用於建置中央廚房，集中運用資源以提升現有餐飲產量，串接烘焙、便當、零售商品發展。

六福先前透過六福客棧銷售便當，2009年創立烘焙品牌一禮烘焙（Elite Bakery），2016年首推冷凍年菜對外銷售。因應六福皇宮熄燈保留招牌菜，2018年以「六福首選」品牌推出冷凍及常溫商品，去年成立「六福美饌」官方美食購物平台，強化零售餐飲市場布局。

六福秉持天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮4大原則，2018年即推出冷凍冷藏及常溫料理包商品，強化零售及電商通路搶攻新剪刀經濟商機。由於品牌知名度早已建立，直接順勢搭上今年因新冠肺炎疫情帶動的「宅經濟」需求商機。

六福25日公告，董事會決議通過授權董事長購置不動產，將斥資以3.54億元買下再浩企業位於新北市五股區的土地及建物，土地面積402.328坪、建物面積270.74坪，每單位價格88萬元，目的為因應公司發展及規畫需求。

六福表示，此次購置不動產將用於建置中央廚房，以集中運用資源提升現有餐飲產量，串接烘焙、便當、零售商品商品發展。法人認為，六福此次決議購地打造中央廚房，顯示零售餐飲商品銷售已達一定規模，此舉將有助資源運用效益、並加大未來拓展布局力道。

(時報資訊)