能率集團旗下第一化成控股(開曼)股份有限公司(IKKA Holdings，股票代號：2250)向台灣證券交易所送件申請股票第一上市，為今年度第4家申請股票第一上市的外國企業。

第一化成控股(開曼)實際營運主體為第一化成株式會社(DaiichiKasei Co.,Ltd.)，地址在日本(木万)木縣下野市，實收資本額新台幣2.2億元，主要產品為汽車零件、住宅相關設備零件，2019年稅前淨利1.55億元，每股稅後盈餘5.93元。

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(時報資訊)

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