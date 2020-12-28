小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(28日）財經重點。

【1】封關日 台股拚創新高 封關日拚六均線齊收紅

台股漲勢銳不可擋，上周加權指數一度達14,411.93點，逼近歷史新高14,427點，周K線連八紅，今年來指數累計大漲2,334點；專家看好美股維持高檔榮景、資金行情、類股健康輪動三大利多，2020年封關有望挑戰歷史新高，封關日拚六均線（日、周、月、季、半年及年線）收紅，建議可抱股過年。

【2】皇翔130億搶敦南SOGO

敦南SOGO大樓恐將易手！據金融圈人士透露，敦南SOGO大樓目前正進行簽約交易階段，買方為皇翔建設旗下關係企業，總成交價約在130億元左右；若此案順利交易完成，將是金鼠年總交易金額排名第二高的商用不動產交易案。皇翔董座廖年吉和夫人廖林淑花伉儷，此次大手筆收購不動產，將再度震撼房市。

【3】聯發科併購再出手 拿下九暘

IC設計廠九暘27日召開董事會，通過將與聯發科子公司絡達簽署股份轉換契約，擬以每股22元、約當15.8％溢價為對價，將全數股份售予絡達。這也是聯發科繼併購亞信及英特爾Enpirion電源管理IC事業以來，今年第三度啟動併購案，合計斥資超過30億元，全面擴張電源管理IC及網通事業體。

【4】人行控螞蟻四大罪

中國人民銀行副行長潘功勝27日證實，大陸四大金融監管部門26日約談螞蟻集團，並羅列出螞蟻藐視監管、法律意識淡漠、違規套利，以及利用優勢排斥同業等四大問題。監管部門並對螞蟻提出回歸支付本源等五大要求。

【5】美年終購物線上銷售 創最大增幅

由於今年疫情害美國零售業損失慘重，各家業者無不提前展開年終促銷，使年終購物季長達2個半月。這段期間雖然整體零售銷售成長不如預期，但線上銷售締造49％史上最大年增幅。

(中時新聞網)