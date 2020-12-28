霸王寒流周三報到，從跨年、元旦一路冷，北部最低溫更只有5度，急遽降溫下禦寒保命相當重要，化學老師指出，暖暖包用搓的加熱效果慢，改用吹氣的方式，加速鹽分作用，能讓暖暖包1分鐘從22度加熱到38.5度，變得燒燙燙，若將它放在腰、腹，更能讓身體瞬間變暖，不會越搓越冷。

據氣象局資料，寒流來襲時北部沿海空曠地區體感溫度更只有0度-、1度，讓民眾嚴陣以待，暖暖包紛紛拿出來保暖，《TVBS》報導，化學老師張瑞表示，暖暖包裡有鹽分，因此吹一點水氣進去，可以讓水氣加速與鹽的作用，使鹽跟鐵氧化，加快暖暖包的加熱速度，實測發現，新開的暖暖包用搓揉的方式，3分鐘只能從22度加熱到30.9度，若對暖暖包吹氣，則可以1分鐘升溫到38.5度，等於1分鐘上升16.5度的加熱效果，馬上暖起來。

然而暖暖包放哪才會暖？中醫師陳潮宗指出，手是末梢循環，溫暖了也沒用，而是將暖暖包放在靠近身體中心的部位，像是腰、腹部，才能真的產生熱能讓手腳循環變好，達到保溫效果。

(中時新聞網)