寒流南下，本周急凍！氣象局長鄭明典今在臉書分析，這股寒流源自北極，強勁北風把冷空氣直接帶往東亞，「台灣還只是被掃到邊而已」，可見這波冷空氣威力有多強。氣象專家也預警，寒流抵達時，氣溫幾乎是「跳水式暴跌」，民眾絕對不要輕忽。

鄭明典指出，一股來自北極的風，把冷空氣源源不絕往南方輸送，加上風勢強勁，一路穿越俄羅斯、大陸，直達東亞，連台灣緯度以在亞熱帶了都被冷氣團邊緣掃到，「霸王寒流」再現，可以想見寒流威力多麼強大。

天氣風險吳聖宇表示，寒流冷空氣預估周三（30日）凌晨抵達台灣附近，由北往南長驅直入，「冷高壓中心看起來將南下到長江中游，甚至南嶺（大陸廣東、廣西、湖南、江西4省交會處）北部，冷空氣正衝台灣，且風速甚強。」

吳聖宇強調，冷平流非常明顯，溫度將由北往南驟降，很可能像溜滑梯式快速下滑。以台北市區來說，周三清晨可能還有17、18度，到了晚間，恐怕只剩7度，短短24小時暴跌逾10度。

(中時新聞網)