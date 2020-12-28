小嫻與金剛8月認愛後，兩人不時公開放閃曬恩愛，可以說是閃瞎眾人，近日她現身恆春夜市擺地攤，一度被質疑是否經濟出狀況？對此她解釋是成就解鎖，昨(27日)兩人一同前往夜市擺攤，吸引不少粉絲前往捧場。

小嫻凌晨曬出與金剛在恆春夜市擺攤的照片，只見兩人熱情的招呼顧客，接著表示下午六點多準備擺攤，就有許多熱情的民眾要來買手環，但因為這周較忙碌只編了19條，因此帶了手做的無毒娟染環保袋前來，對於自己忙到忘了口罩，也跟所有顧客致歉，最後不忘感謝所有從台灣各地前來捧場的人。

此外更透露男友金剛煮了雞翅和雞腳的真空包跟大家分享，沒想到大家相當捧場，才短短一個多小時就銷售一空，對於擺攤還能跟許多人聊天拍照，讓她開心表示短短兩周就交到很多朋友，不忘喊話：「歡迎大家來恆春玩，有空來逛逛」，相當享受擺攤人生。

對此網友紛紛留言：「別在乎別人怎麼說，做自己是快樂的」、「妳真的太棒了，每天都要幸福快樂的生活，好好享受人生」、「根本就是夜市活招牌」、「找夜市人氣最旺的那攤就是小嫻啦」。

(中時新聞網)