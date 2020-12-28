「老闆你累了嗎？」近日，一名女網友表示，買了兩隻螃蟹，沒想到店家卻開出「實收現金1000萬」發票，讓她看傻了眼，網友一看也紛紛笑稱「讓你體驗有錢人的快感罷了」。

原PO昨（27）日於臉書社團《爆廢1公社》分享發票明細，她向店家購買紅蟳、處女蟳各一隻，再加購1個塑膠袋，總計應為651元。沒想到，老闆卻在發票上打「實收現金1000萬」，扣除651元後找零999萬9349元，讓原PO傻眼直呼「老闆你累了嗎？我有1000萬會只跟你買兩隻螃蟹嗎？」

一名女網友買了兩隻螃蟹，但卻被老闆開出千萬發票。（圖／翻攝自爆廢1公社）

不少網友看了都笑稱「這是一個買螃蟹致富的故事」、「讓你體驗有錢人的快感罷了」、「老闆太看得起你了，重點是有沒有找你那麼多錢」、「這發票會哭死」、「老闆要找你求救了」、「完蛋了！出事了」、「找零的金額是怎樣」、「沒關係啦！到時候免費吃一年份的」。

另外，有不少人則擔心千萬發票會影響老闆報稅，對此，不少人則回應「沒事啦！只要銷售金額正確，基本上就不會有問題」、「商品價格沒錯就沒差」、「總計沒錯，實收沒錯，其他隨便打也沒差」。

(中時新聞網)