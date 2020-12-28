新竹1名70歲的蔡阿嬤，患有高血壓和糖尿病，定期在診所洗腎治療，因四肢冰冷、心臟不舒服由診所醫師轉診至台大醫院新竹分院進行血管攝影檢查，發現心臟冠狀動脈與腳部血管都有嚴重阻塞情形。另1位66歲詹阿嬤，本身有高血壓、洗腎與抽菸的習慣，最近走路會不舒服也走不遠，起初不以為意，漸漸覺得胸痛、呼吸困難，經醫師做血管超音波與觸診檢查後，發現腳摸起來有些冰冷，懷疑下肢周邊動脈有阻塞，立即建議轉診到雁行合作的台大新竹分院，做進一步檢查。

台大醫院新竹分院心臟血管內科潘恆宇醫師表示，周邊血管阻塞是1種漸進式的慢性疾病，初期幾乎毫無症狀，後來因為足趾傷口久久未癒與四肢末梢疼痛，在許多基層診所反覆求診，最後進展到足趾變黑壞死，才被發現是血管阻塞導致。

血管攝影，發現打通前血管明顯阻塞，打通後恢復暢通。（圖／台大醫院新竹分院、NOW健康提供）

潘恆宇醫師指出，除了洗腎與糖尿病人是高危險群，另外患有三高、抽菸、肥胖、家族史的中老年人，也需特別注意。

即便是術後腳部疼痛狀況改善，也務必按時服藥與定期追蹤、控制三高、適度的行走復健，改善下肢血液循環，平日更須留意足底及腳指頭皮膚的狀況，若四肢末端變黑也請盡速就醫治療。

台大醫院新竹分院心臟血管內科自2020年7月開始與雁行團隊中心臟科診所進行轉診共照合作，針對周邊血管阻塞疾病建立聯繫窗口、媒合收治的醫師、媒合轉診用藥與相關儀器設備等。

一旦發現疑似血管阻塞的病人，可以透過「轉診」的方式，由健保署「電子轉診平台」及轉診窗口專人聯繫預約與享有轉診保留號，轉診時，診所檢附腳部ABI值或血管超音波檢查結果，且透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」調閱資料，瞭解民眾最近的就醫用藥資料與檢查檢驗結果資料，節省等待醫院作業流程與金錢花費，也降低重複檢查的潛在健康風險。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)