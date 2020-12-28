今年24歲的「排球女神」莎賓娜(Sabina Altynbekova)年底前在IG宣布結婚，對於新郎的身分，目前外界所知不多，莎賓娜的IG照片裡只有他的背影，看上去是個高大的青年。另一張是她與父親的合照，並寫著「我生命中最重要的男人。」

莎賓娜2014年來到台灣打U19亞青女排錦標賽，她的擇偶條件比整個比賽的新聞還受人關注。台灣媒體對她的追捧讓她名揚海外，英媒《每日郵報》當年報導，莎賓娜原本沒沒無聞，在球隊裡也只是幾乎沒上場的替補，但是台媒意外幫她增加了數十萬粉絲。

哈薩克「女神」的擇偶條件也是比起賽事更多人關注的新聞，她曾在2016年表示：「希望他是個有禮貌、沒壞習慣(菸酒)，高個子，關心體育並理解運動員的人。要有教養，尊敬女性和長輩，有倫理觀念。最好是哈薩克人。」現在粉絲第一時間也沒看到新郎，只希望這位如意郎君能帶給她幸福。

莎賓娜是東方面孔，吸引的粉絲主要來自大陸、越南、台灣、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓。不過在一些歐美網站的排球美女排名，她都是前五名的不動人選。外界還形容她「美到不該打球」而曾讓教練與隊友心生不滿。

(中時新聞網)