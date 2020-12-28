詹姆斯爆粗回嗆那些影射自己兒子的美國八卦媒體。(取自詹皇IG)

眼見竟有美國八卦媒體把自己大兒子布朗尼點讚NBA傳奇球星皮朋前妻拉薩爾的舉動，影射成布朗尼想跟灰狼射手比斯利爭搶拉薩爾，湖人「小皇帝」詹姆斯不禁分享妻子莎凡娜IG限時動態，更爆粗怒嗆，「現在你們他X的惹錯了對象！」

整個事件起因是拉薩爾3天前發布IG現動，內容是她的自拍照，且寫上，「我最珍貴！」吸引超過3萬人按讚，其中包含詹姆斯大兒子布朗尼，就被八卦媒體影射布朗尼想跟比斯利爭搶拉薩爾，就算比斯利已經為了這段不倫戀鬧到妻離子散。

結果莎凡娜28日發布IG限時動態，「現在全世界發生那麼多事情，這就是你們想要討論的爛事。說到底你們在批評的是一名未成年人，我才不在乎你們說他是某種名人，他只是一個孩子，那些屁話可以停止了，你們真的找對人了。」

詹姆斯也馬上分享這則動態，且暴怒回嗆，「嗯哦！現在你們他X的真的惹錯了對象，祝你們好運，接下來的場面不會好看的。」甚至連布朗尼也發布動態，「我喜歡自己最要好朋友之一的母親照片也不行嗎？你們全都太幼稚了。」看來這次風波無法善罷甘休了。

(中時 )