萊豬叩關倒數，卻爆發台灣豬貼紙亂象，滷肉飯業者「鬍鬚張」傳出販售含西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，卻在店門口貼上「台灣豬識別標章」，引發爭議。對此，國民黨前立委孫大千直言，還沒上路就先破功，失去了民眾的公信力，台灣豬標章恐怕還比不上一張Hello Kitty的貼紙，認為民進黨有4個問題必須說清楚。

孫大千今（28）日在臉書表示，面對人民，民進黨有幾個問題必需說清楚：第一，這種「防君子不防小人」的設計怎麼可能會杜絕黑心廠商呢？第二，在廠商和業者申請台灣豬標章的過程中，如何保證他們沒有謊報不實，從中作假呢？

第三，孫大千指出，台灣涉及豬肉的各色餐點和加工製品成千上萬，政府要如何全面清查呢？人力資源和經費預算又要從哪裡來呢？第四，政府明明可以從源頭開始，用更為嚴謹的方式來進行管理，為什麼要刻意擺爛放水，只用一張貼紙來糊弄人民呢？

對於台灣豬標章之亂，國民黨前立委孫大千（見圖）認為，民進黨必須說清楚4個問題。（中時資料照）

台灣豬標章之亂，不僅引起在野黨的抨擊，連民進黨立委高嘉瑜也質疑，「這不是欺騙消費者嗎？」對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，農委會主委陳吉仲難道不用道歉嗎？

對此，陳吉仲26日強調，將重新針對申請台灣豬標章的1萬多家業者重新清查，如標示不實，將移送食藥署依標示不實處4萬至400萬元罰鍰。

畜產會則表示，鬍鬚張坦承用了西班牙豬肉，但只用在旗下一款產品，會先將這項產品下架，等全數改用國產豬肉後，屆時才會核予業者「台灣豬證明標章」。

(旺報 )