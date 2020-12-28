本周三（30日）將迎來許久未見的寒流，全台氣溫暴跌，24小時內驟降15度。醫師警告，老年人、心血管疾病患者、肥胖族群最怕這種「突然變冷的天氣」，恐導致心血管疾病、腦中風等急性狀況，甚至賠上性命！

氣溫驟降對身體最明顯的危害，就是當溫差過大時，可能導致血管收縮，引發血壓變化；或三高（高血壓、高血糖、高血脂）族群因血液濃稠度增加，心肌梗塞、中風機率大增。

尤其是老年人，因動脈硬化、血管彈性下降，加上各種臟器功能衰退，對於氣溫驟變的耐受性更差，絕對是寒流來襲期間的高風險族群。天氣變冷也容易引起呼吸道、肺部感染，誘發其他疾病。

醫師提醒，注意保暖一定要，早上剛起床時，千萬要添加衣物，避免離開被窩後的體溫和冷空氣相差太大。若老人家有晨間運動習慣，最好選10點以後出門。

中醫師則認為，人體重要器官做好保暖，可抵禦寒流。包括皮膚，如穿戴手套、圍巾、毛帽等；胃，飲食應以溫、暖、淡為主，少量多餐；肺，避免吸入冷空氣，多喝溫開水；心臟，可用熱水泡腳促進血液循環。

(中時新聞網)