北市中山區日前發生一起奇葩搶案，一名醉男深夜到超商搶劫，店員見凶器是一根「吸管」當下傻眼問：「你確定嗎？」，雖然店員毫不恐懼，仍依公司要求「遇搶匪勿起衝突」，拿出1千元給嫌犯，再報警將人逮捕。由於嫌犯持「吸管」不具殺傷力，也未讓店員造成恐懼，法院最終依刑度最輕的強制罪，將他判拘役50天，可易科罰金5萬元。

事發當晚，喝醉的林姓嫌犯到北市中山區一家超商，走到結帳櫃台請店員幫他儲值遊戲點數1萬元，聽到店員回：「夜班只能儲值4千元」，一度離開，不料後來再返回超商，並持「吸管」對店員說：「我要搶劫」，店員見他的凶器是一根吸管傻眼問：「搶劫的刑責很重，你確定嗎？」。

據《東森新聞》報導，林嫌並未因為店員的質疑與提醒，打消行搶念頭，仍回說：「我沒辦法，已經撩下去了，錢拿給我才算搶劫」，於是拿了店員給他的1千元後立即落跑，但不久就遭警方逮捕。

被害店員在法院審理時對法官表示，他當時並不怕林嫌手中的那根吸管，而是公司有教育員工，遇到搶匪時不要起衝突，才會配合拿給嫌犯1千元，然後馬上報警處理。

法官審結後，將林嫌依強制罪判拘役50日，可易科罰金5萬元。對此，律師劉韋廷表示，因為嫌犯是持吸管當凶器，顯然不會讓店員感到恐懼，也沒有造成強暴脅迫，才被依刑度較輕的強制罪判刑。

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(中時新聞網)