台中市一位66歲翁姓婦人26日清晨間騎車載著回收物欲對現，卻不幸火燒車，火勢蔓延一旁的兩輛自小客車，後續賠償恐逾百萬。翁婦則認命地說，雖自己月收僅3000元，平時常靠一把15元的地瓜葉撐兩天，不幸遇上這樣的事，咬牙也會清償債務。

據了解，中市一名靠著拾荒維生的翁姓老婦，26日凌晨許騎車機車載滿回收物，準備將辛勤拾來的土黃金拿去變賣，未料，紙餐盒疑似與機車的高溫排氣管摩擦，竄火狂燒，老婦雖立刻將車停靠路肩，下車用腳想撲滅火勢，卻未時已晚。

機車因滿載易燃回收物，頃刻間即化為火球，火勢蔓延至路旁停靠的兩輛自小客車，翁婦趕緊求援警消，但大火撲滅後，翁婦的機車已燒到剩骨架，路邊的兩輛車，其中一輛車頭也被嚴重焚燒，兩輛車的維修費用初估逾一百萬元。

翁婦面對壞消息，則無力的說，她因身體因素僅靠拾荒維生，月收入僅3000餘元，平時常靠著市場賣的一把15元的地瓜葉果腹兩天，勉強維持基本生活；提及賠償金的部分，翁婦則打起精神的說，雖然如同天價，但她「慢慢賺、慢慢還」不管如何都會扛起這個責任。

(中時新聞網)