台股累計今年初開盤迄今共241個交易日，集中市場總成交值為48兆1,178.67億元，市場日均值為1,996.59億元，股票成交量週轉率為122.19％。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、EMS股、PA股、PCB股、成衣股、塑化股、自行車股、營建股等，預期本周指數將在14,100-14,600點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：

1.美國兩黨國會議員12/20突破數月僵局，針對8,920億美元（約新台幣25兆）紓困方案達成協議；雖然眾議院民主黨12/24試圖在形式會議上通過新提案，將每人派發600美元，提升至每人派發2,000美元，但提案反而遭到共和黨議員否決；預計12/28眾議院將再度進行表決，由於整體紓困方案協議已達成，對金融市場影響已大幅降低。

2.經過4年漫長等待及幾度瀕臨破局的談判僵持後，英國與歐盟終於在12/24通過關鍵的《後脫歐時代－英歐經貿關係協定》，雖然這份協議仍待歐盟27國與英國國會的朝野表決，但英國保守黨目前國會強勢過半，再加上工黨主流派的直接讓步，強生派的脫歐FTA預計仍能輕騎過關。

3.美國截至12/19當週初領失業救濟人數為80.3萬人，大幅低於市場預期的88.5萬人，也大幅低於前一週上修後的修正值89.2萬人，顯示就業市場持續復甦軌道，2021年整體經濟復甦成長力道增強仍是可以期待的。

(工商 )