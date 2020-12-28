櫃買中心28日表示，統一證券發行之「統一美國政府債券7-10年期指數ETN」（代碼：02001B；簡稱：統一美國政府債N）將於109年12月29日上櫃掛牌，為國內首檔追蹤債券型指數的指數投資證券（ETN）。該檔ETN是追蹤富時固定收益公司（FTSE Fixed Income LLC）編製之「富時美國政府債券7-10年期指數」，選取到期年限7-10年期之美國政府公債為標的，且須符合流通在外餘額達50億美元以上之條件，指數標的兼具流動性與避險性。
櫃買中心另為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，將持續自110年1月4日至6月30日，舉辦「上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情可自110年1月4日起至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下查詢。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。