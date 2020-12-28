台股大盤指數在12月9日創下新高來到l4,427點後，外資及自營商皆站上賣方，結帳意味明顯，所幸大盤維持於月線之上，多頭格局並未破壞，法人認為，配合元月內、外資法人將歸隊重新布局，預期本周若有低點，應站上多方持有，等待元月行情。

美股即將進入超級財報周，以一月美股財報周來看，1月7日美光打頭陣，1月19～20日則是金融股發布財報如高盛、美國銀行及摩根師丹利、航空股集中於1月21～22日，1月28日則是重頭戲蘋果、AMD、賽靈思及輝瑞發布財報。值得留意的是，1月22日英特爾法說是否釋放出旗下CPU找晶圓代工廠代工訊息。

在類股表現方面，近兩周航運股表現強勁，合計兩周飆漲14.93%，在大型電子股部分，鴻海(2317)上周漲4.68％，貢獻指數18.8點，為大盤指驅股第一名，蘋果將在2024年生產自駕車，市場臆測鴻海應為製造鏈領頭羊，鴻海股價突破平台整理，連收三根紅K棒。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，上周外資連續第二周站在買方，合計全周外資買超上市市場94.15億元，但本土法人仍持續獲利了結，站在賣方，投信累計賣超14.57億元，自營商小幅賣超1.24億元。

近2周外資買超前10名包括：鴻海、華新(1605)、日月光投控(3711)、長榮(2603)、元大滬深300(00637L)、仁寶(2324)、陽明(2609)、欣興(3037)、元大S&P石油（00642U）、中鋼(2002)。

(時報資訊)