外資準備放假，不過在年底作帳行情最後衝刺下，台股上周五仍以上漲51點收在14331點，成交量為2127億元。

原本大幅逆價差的台指期，這兩天已大幅收斂中，按照過去經驗通常8成機率是短線高點不多，隨時會再下來做整理，比直接向上突破盤整往上攻的機率還高。

故目前看法仍不變，原則上短線應該還要稍作整理。波段而言，原則上若無意外這波可漲到明年二月底~4月底讓融券被迫回補在相對高檔再說了，之後則須提防出現一波大回檔修正。

因為若新冠肺炎疫苗施打效果不如預期，則明年景氣恐出現二次衰退。若疫苗施打效果如預期、疫情逐漸獲控制趨緩下來，則許多電子產品今年因疫情而受惠需求大增，最慢明下半年需求恐大幅下滑、造成明年下半年旺季不旺。

當疫情獲得控制後，景氣谷底快速復甦，市場預期明年第三季後各國央行將開始逐步縮減購債規模，2022年~2023年啟動升息循環，熱錢將開始逐步退出股市。

(時報資訊)