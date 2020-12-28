最新歐洲(ECMWF左圖)及美國(GFS右圖)模式，模擬30日20時850百帕溫度預測圖顯示，強冷空氣南下，零度線(紅色線)皆已在台灣北部。(圖擷自Tropical tidbits)

東北季風影響，今天北部東部雲多偶雨濕涼，中南部多雲舒適，明東北風減弱，緊接著周三寒流南下，氣象專家吳德榮表示，周三晚上北部空曠處將降至7度，都會區9度，24小時內氣溫下降超過15度的急遽降溫，歐、美模式模擬周三寒流南下，零度線皆已在台灣北部。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周三( 30日)寒潮爆發，歐、美模式模擬周三強冷空氣南下，零度線已在台灣北部，氣溫急凍，周三晚上氣溫將下降超過15度，北部空曠地區來到7度左右、都會區降至9、10度。

吳德榮說，周四(31日)清晨，北台灣率先降至此波寒流的最低溫，北部平地5度、台北都會區7、8度。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度，除了恆春半島，全台都降至10度以下。元旦白天起至下周日(1/3)，冷空氣逐日減弱、氣溫回升，但夜間輻射冷卻，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮說，這波寒流屬於乾冷，只有周三(30日)冷鋒快速通過時，北部、東北部有下雨，花東短暫雨，周三晚北台灣漸轉乾冷。周四起至下周日、西半部晴朗穩定，東半部零星雨。元旦曙光因為東部清晨有低層雲，伴隨局部零星小雨，些地方看得到，有些地方會受到干擾。

(中時新聞網)