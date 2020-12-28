【愛傳媒陳玲玲專欄】出太陽了，帶老母出來走走，下了一個多禮拜的雨，快發霉了！12月26日，南美咖啡老派早餐加老店清香沙茶火鍋中餐！完美組合！

每次帶媽媽來西門町吃不同的餐廳！「鴨肉扁」、「美觀園」、「開開看」、「張記韭菜水煎包」、「老山東牛肉麵」，從來沒失望過！

「鴨肉扁」，中華商埸、黑膠唱片、熱麻糬都不見了，還好鴨肉扁、老天祿還在，一條龍輸給了阿宗麵線（一樓店面給了阿宗悄悄幫到了二樓）縮小了。

紅包埸好像只剩下了三家，寂寞老兵少了些去處，西門町就像重新裝潢後的鴨肉扁只剩下一點點熟悉的滋味。

鴨肉扁不是賣鴨肉是賣鵝肉，很久以前給我的經驗是地上全部都是骨頭，生意好到爆！沒空打掃！鵝肉米粉鮮美，鵝腿肉切盤鮮嫩，現在小店現代化了，乾淨多了，也沒有昔日的美味！

「美觀園」是必吃西門町三大經典（老天祿、阿宗麵線與美觀園）！西元1946年從一家平價快餐店創立至今已七十多載！老派的外觀與潮味十足的峨嵋街形成強烈對比！

菜色多樣化，有日式定食、蓋飯、壽司手捲、刺身冷盤、炸物燒烤之外，包含台式熱炒和傳統快餐飯包都有！生魚片不論是鮭魚、旗魚、還是紅甘，都切的像方磚一樣又厚又大，吃起來真的很過癮，高CP值，俗擱大碗！

茶碗蒸充滿古早味，蛋香濃醇口感猶如吃豆花般細緻，底部還有雞肉與海鮮配料！綜合天婦羅，每種品項各有兩份，包含至炸蝦、旗魚、茄子、地瓜、蘆筍、香菇等五種食材，搭配蘿蔔泥沾醬以及醃菜，非常澎拜！

盛裝的器皿或擺盤都看得出很有年紀了，久而久之成就了自家特色的老味道！

「開開看」，七十年歴史「開開看」江浙小吃店的知名度頗高，簡單樸實，佛心價，傳統老館子的模樣，雖然裝潢不起眼，但口味頗受好評。

玻璃櫃中有近30道「盆頭菜」，油爆蝦、蔥火靠鯽魚、烤麩、乾煸四季豆、油燜筍、辣椒鑲肉、粉蒸肉、腐乳肉、嗆蟹、雪菜筍、青椒鑲肉等，都是經典盆頭菜！難得的是有嗆蟹！

尤其是功夫菜像是蔥燒鯽魚、青椒灌肉等等，沒有老工夫可能還不會做！配碗上海菜飯，甚好！生意好時鬧哄哄、菜送得慢，老客人很包容，沒人抱怨，這就是老店的人情味！

「張記韭菜水煎包」，七十多年的樸實老店，牆上的菜單也很簡單，就「水煎包、稀飯、小菜」三種！因夏天非韭菜的產季，為維護品質故而「放暑假」，這是老店的堅持！

白白胖胖又大顆的水煎包，聞起來香香的，底部煎的酥酥的！水煎包體型真的很大，調味很好的嫩口韭菜是水煎包美味的關鍵，加上粉絲、蛋與蝦皮，就是完清爽卻又最有韮菜香氣的水煎包，麵皮有和一點老麵，吃起來香軔有彈性嚼勁，但又不會太老，皮的厚薄度也剛剛好。麵皮有嚼勁加上底部也煎的金黃酥香，咬起來有一點悅耳的「卡滋、卡滋」。

高麗菜豬肉內餡比例調的剛好，吃的到高麗菜的脆與豬肉的鮮！

「小菜」也是「張記」的強項，尤其是「四喜烤麩」做的很好，「綠豆稀飯」是加了意仁下去熬煮，喝起來真的有點淡淡的甜味，配小菜還是水煎包都意外的對味！

沒有奢華的裝潢，賣的只是簡單小吃，但口味仍然保持傳統外省風味，麵皮有軔度、內餡鮮香，小菜也出色！老老闆依然健朗，負責點菜，一點也不含糊，老派堅持、老派親切，「國寶」級的！

「清香沙茶火鍋」，創辦人吳英松先生在1945年與兄長從廈門來台後，將沙茶醬引進台灣，並首創火鍋搭配沙茶醬食用與沙茶炒牛肉的創始者，在當時引領風騷甚至帶動了一股沙茶火鍋風潮。

其中至要的關鍵「沙茶醬」，加入了中藥材與獨門香料，至今仍吸引大批死忠饕客，老餐廳充滿著濃濃的懷舊氣氛！

除了自製獨門沙茶醬，清香的火鍋湯頭是以豬大骨為基底，再加扁魚酥跟冬菜所熬煮而成透明的湯，入喉後清甜鮮香，完全無法想像這種喝起來像是燉了數十小時的口感，居然會如此清透。

帶肥三叉尖牛肉很大片，肉質不錯！

五花牛肉，油脂飽滿吃起來比較嫩，適合老媽，將火鍋剩餘的湯汁精華加上白飯變成雜炊，也好美味！帶了一罐店內自製沙茶醬回家！在家吃火鍋也不能降低水準！

「老山東牛肉麵」，西門町萬年地下室老山東牛肉麵民國38年開始營業，遵照古法，新鮮、手工製作：從桿麵、揉麵開始，只有加鹽和水，慢慢桿薄，再切成寬兩公分的長麵條，入口也有嚼勁，更容易吸飽湯汁。

至於湯頭，是每天以牛骨加上蔥、薑、蒜慢慢熬煮，標榜絕不加人工香料。小菜也是日日早上現做，不冰隔夜，老老實實的老店！

一大盆辣牛油隨便你加，牛肉給的滿多塊而且也都滿大的，吃起來軟嫩不柴還有帶一點筋！老店連獲三年米其林必比登的老山東，欣賞它幾十年不變的味道。

「老王記牛肉麵」，來桃源街「老王記牛肉麵」是吃回憶，唸書時公車需要剪票車上還有車掌小姐的年代，來西門町桃源街只能點個牛肉湯麵，可能是補償作用，現在點上面有牛肉的「牛肉麵」，很是快樂！

老王記牛肉份量不少，能上桌的牛肉早已入味的爛透，味道單純帶了椒油香氣，口味重卻又不鹹膩，湯頭雖有些嗆辣也是辣的剛好！

老王記營業時間很短，在大街上沒招牌，倒是大街上大大招牌寫著「正宗」牛肉麵的店，不是小時候吃的正宗桃源街牛肉麵！

泡菜好但招牌粉蒸排骨不賣了！我想念它的「粉蒸排骨」。

「南美咖啡」，手工現煮咖啡搭兩個蛋現烤土司、火腿三明治、鬆餅都是佛心價！再帶上峰大桃酥給老爸！特別喜歡老味道的咖啡店，老式磨豆機，磨石子地，每個角落充滿復古味道。

感謝南美咖啡老闆每天清晨七點到店裡開門、開冷氣，峰大老奶奶每天準時八點多來上班，她負責桃酥區！偶而會少算，我和奶奶說算錯了，她總是不好意思的對我笑！

老店靠老人的堅持！老老闆堅持用手工現煮、把關每一杯的品質，守著時代無法沖淡的人情味！

西門町半日遊是老人的dream tour。老店多、老回憶多，又不用走太多路！媽媽還記得她小時候在紅樓看紹興戲！現在平劇紹興戲都式微了，美好的老東西漸漸在消失。

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)