台灣豬標章出包，國民黨前立委孫大千在臉書向民進黨政府出四問，酸嗆政府，明明可以從源頭開始，用更嚴謹的方式管理，為何要刻意擺爛放水，只用一張貼紙糊弄人民呢？還沒上路就先破功，失去了民眾的公信力，台灣豬標章恐怕還比不上一張Hello Kitty的貼紙。

孫大千指出，民進黨必須面對人民說清楚的幾個問題：

第一，這種「防君子不防小人」的設計怎麼可能會杜絕黑心廠商呢？

第二，在廠商和業者申請台灣豬標章的過程中，如何保證他們沒有謊報不實，從中作假呢？

第三，台灣涉及豬肉的各色餐點和加工製品成千上萬，政府要如何全面清查呢？人力資源和經費預算又要從哪裡來呢？

第四，政府明明可以從源頭開始，用更為嚴謹的方式來進行管理，為什麼要刻意擺爛放水，只用一張貼紙來糊弄人民呢？

(中時 )