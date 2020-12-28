推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大

2020即將進入尾聲，回顧今年總統大選，比對號稱第一奇書《推背圖》「第40象」的預言結果，讓人嘖嘖稱奇；第40象推算中華民國將有10任總統，目前第10任總統是總統蔡英文，但台灣是否只有到第10任總統為止？接下來有可能走向獨立還是被統一嗎？外界分析認為：尚未知曉。

《推背圖》號稱古今第一奇書，傳說是由唐朝兩位著名的天相學家李淳風和袁天罡編撰而成。李淳風用周易八卦進行推算，沒想到一算起來就上了癮，一發不可收拾，竟推算到了唐朝以後中國2000多年的命運，直到袁天罡推他的背，說道：「天機不可再洩，還是回去休息吧」，因此這本預言奇書得名《推背圖》。

資深媒體人、也是政論節目名嘴王瑞德在2019年在政論節目《驚爆新聞線》中，介紹《推背圖》第40象，讖詩內容為「一二三四／無土有主／小小天罡／垂拱而治」，王瑞德指出，「一二三四」加起來就是10，且按照外界編排推背圖的排序，第40象的編年剛好就是中華民國，就有人在推測這是否代表中華民國僅有10任總統，接下來台灣可能將被統一，或者走向獨立？

不過，王瑞德指出，也有人這樣解讀第40象，「一二三四是」指國共內戰4年，「無土有主」意謂台灣憲法擁有中國大陸的領土，但實際上卻無主權，「小小天罡／垂拱而治」則是台灣雖然很小，但治理的很好。

王瑞德更表示，第40象的頌詞「一口東來氣太驕，腳下無履首無毛，若逢木子冰霜渙，生我者猴死我雕」也隱藏領導人的暗喻，「一口東來氣太驕」指得便是大陸前領導人毛澤東，「腳下無履首無毛」解讀為前總統蔣介石，因「腳下無履」有逃難之意，「首無毛」暗指光頭。

「若逢木子冰霜渙，生我者猴死我雕」兩句話隱藏台灣總統的順序，王瑞德指出，「若逢木子」中「木子」連起來暗喻前總統李登輝，「冰霜渙」則是冰霜融化後化為水，意指前總統陳水扁。「生我者猴死我雕」這句更暗喻台灣2020總統大選結果，猴在十二生肖中排行第九，剛好前總統馬英九名字中就有九，而蔡英文的生肖就是屬猴。

《推背圖》的內容含圖與文，共有60幅圖像，每幅圖像下面附有「讖語」和「頌曰」律詩一首，預言了從唐朝開始的未來。傳說推背圖因預言準確，使歷朝歷代的統治者感到驚恐，因此一直被列為歷代禁書。但後人常拿來比對時事，且認為書中對日本侵華、二戰投降到中華人民共和國建立等一系列大事都有明確預示。

(中時新聞網)