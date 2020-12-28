日本每年年末都會按慣例舉辦選美競賽，日前舉辦的「日本最可愛的女國中生」冠軍也出爐，由來自愛知縣年僅13歲的JURI（榊原樹里）迎得頭銜，甜美模樣擄獲不少粉絲的心。

根據《modelpress》報導，「最可愛國中生」決賽由來自日本各地的國中女生角逐，最後由年僅13歲的榊原樹里奪冠，身高160公分的她，有著一雙無辜大眼和甜美笑容，在學校參加手球社，平時最大興趣就是跳舞，她表示為了這次比賽，不僅跟著影片學瘦臉，還認真鑽研時尚雜誌，更為此犧牲和朋友玩樂的時間，她表示自己未來的夢想是從事與時尚有關的活動，並創立屬於自己的品牌。

對於能贏得「最可愛國中生」頭銜，她表示參加過很多試鏡，但最後都不了了之，但仍不氣餒持續訓練自己隨時做好準備，對於這次能夠贏得冠軍感到相當訝異，她喜極而泣表示一切都很值得，直言這是人生最幸福的一刻。

另外一年一度的「日本最可愛的高中女生、最帥高中男生」評比出爐，由18歲的高三女學生大平光（大平ひかる）和17歲的高二生中野晴仁，分別獲得2020年最可愛、最帥高中生頭銜。

(中時新聞網)