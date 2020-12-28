南韓官方28日證實，更具傳染力的英國變種新冠病毒已經進入南韓，3名先前自倫敦入境的旅客已被證實身上帶有變種病毒株。

南韓官方今（28）日證實，更具傳染力的英國變種新冠病毒已經進入南韓，3名先前自倫敦入境的旅客已被證實身上帶有變種病毒株。

路透社報導，韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency）今日證實，英國變種新冠病毒已經抵達韓國，3名22日自倫敦入境韓國的旅客身上檢測出變種病毒株。

韓聯社報導，韓國疾病管理廳指出，身上檢測出變種病毒株的3名確診者來自英國倫敦同一個家庭，報導並未進一步說明這3人身份。

此外，另外一名最近剛從英國返韓的韓國男子死後也被檢測出確診新冠，他的3名家人也確診新冠肺炎，韓國當局正在調查這4人是否同樣感染變種病毒。

韓國今日新增808例新冠病例，已經連續2天新增病例都低於1,000例。韓國政府先前已經宣布，至年底前，將禁止來自英國的航班入境。

英國日前證實，變種病毒的傳染力較其他病毒株高出70%，目前這棵病毒株已經流竄多國，除了南韓，亞洲的新加坡、日本、香港等都已經有相關病例。

(中時新聞網)