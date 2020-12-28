消防人員將1樓鐵窗破壞入內搶救，將嗆傷5人緊急送醫。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區1棟民宅28日清晨5點多發生火警，消防局接獲報案指稱，3樓建物有黑煙竄出，張姓屋主1家5人受困，消防人員趕抵，發現濃煙不斷竄出，將1樓鐵窗破壞入內搶救，將嗆傷5人緊急送醫，所幸無大礙，其1樓後側廚房全毀，真正起火原因，火調人員仍須調查。

台中市消防局派遣東山、中山、北屯、東英分隊及第8大隊，出動消防車11輛、救護車5輛、消防人員43名，第8大隊副大隊長沈建民現場指揮搶救。

消防局指出，起火民宅為3樓RC結構，發現於1樓後側廚房竄出濃煙並燃燒，趕緊撲滅火勢，分別於1樓臥室救出1名9歲男童、2樓臥室救出2名15歲及17歲男性，3樓後側陽台救出1名44歲男性、41歲女性，共計5名民眾均有吸入性嗆傷，意識清楚，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

消防局指出，該棟建築物1樓後側廚房全毀，燃燒面積15平方公尺、初估財物損失10萬元；另呼籲，冬季天乾物燥，電器用電量大增，隨時注意居家防火安全，以防止災害發生及減少財物損失。

(中時 )