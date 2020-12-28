台股加權指數28日開高在14,363.45點，電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、台達電（2308）早盤向上拉升，DRAM相關個股如華邦電（2344）、威剛（3260）及航運股的長榮（2603）漲幅在3％～8％，成為早盤的亮點。

美國股市25日因聖誕節休市一天。道瓊工業平均指數12月24日終場上漲0.23％（70.04點）、收30,199.87點。

那斯達克指數上漲0.26％（33.62點）、收12,804.73點。費城半導體指數上漲0.98％（26.71點）、收2,750.24點。

群益期貨指出，美國眾議院12月28日將再次表決2,000美元補貼案，總統川普在卸任前送民眾大紅包，要求將紓困法案通過的600美元現金支票金額調高到2,000美元，但川普拒簽署法案，使美國政府面臨無救濟金可以發放的窘境。

不過，美國紓困案雖在聖誕節未簽署，但待拜登明年元月上任，仍會立即簽署，預期美股會高檔震盪。

在台股部分，加權指數呈高檔三角收斂型態，電金偏弱、電子占比萎縮至六成，預期在外資放假期間，台股上半周震盪拉回機率大，資金轉向OTC有題材的個股。

(工商 )