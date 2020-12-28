看來勇士這個球季運勢真的爛透了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞28日爆料，勇士替補中鋒克里斯在練球期間，不小心造成右腳踝韌帶損傷與右小腿腓骨骨折的嚴重傷勢，預計本季提前報銷，且在手術過後才會訂出復出時間表。

這對本季前兩戰都遭對手痛宰的勇士來說，無疑是天大噩耗，因為克里斯擔任今年選秀榜眼懷斯曼的主要替補，前兩場平均可拿6.5分、6.5籃板及1.0火鍋，如今他整季提前報銷，懷斯曼的上場時間勢必增加，甚至盧尼也會多打一點時間。

只是勇士練球強度到底多誇張呢？因為先前「浪花弟」克雷湯普生也在練球時，不小心造成腳跟阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，只能趕緊開刀，提前宣告新球季報銷，如今克里斯也在練球受傷，勇士總教練科爾只能期望這波傷兵朝趕緊落幕。

其實勇士上季傷兵情況就很嚴重，除了克雷湯普生因為去年總冠軍賽膝蓋十字韌帶撕裂報銷，柯瑞也曾手骨斷裂缺陣，卓雷蒙格林身上傷勢從沒停過，就連盧尼也是打打停停，現在本季也提前少了克雷湯普生與克里斯，看來他們要小心點了。

(中時 )