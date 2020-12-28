富國銀行證券（Wells Fargo Securities）股票策投資策略主管哈維（Chris Harvey）接受媒體訪問時提出該銀行對明年的十大預測，其中排名第一的是特斯拉將成為新的美國線上公司（AOL）。

哈維表示:「這讓我們想起1998年，也就是90年代末期，AOL和特斯拉相似，都具有改變遊戲規則的技術、令人難以置信的績效，以及在驚人的走勢後，都於當年12月底納入標普500指數，但這是一個影響深遠的故事，AOL的影響力消退了，曾經貴為媒體之王的這家公司無法跟上科技的快速發展」。

哈維警告特斯拉可能遭逢類似的命運。此前有消息指出蘋果公司計畫在2024年之前生產自己的自動駕駛車，勢必給特斯拉帶來巨大的競爭挑戰。

哈維表示，在1999年後，許多科技與成長型公司的價值損失50%至100%，「我們認為在2020年一切都進行得更快，如果以前需要12個月榮景才開始結束，那麼現在只要6個月時間」。

今年截至目前為止，特斯拉股價已飆升近700%。這個創記錄的升勢，是哈維要客戶避免不惜任何代價考慮成長性的原因之一。「投資人需要開始考慮周期性，應開始考慮在其投資組合中配置更多新冠肺炎疫情高風險股，是『舊經濟，而非新經濟』」。

這也是哈維10大預測中的第二名：線圖不再需要好看，線圖難看的股票將開始風行。「你真的想要尋找那些遭重創、因線圖實際上看起來很慘而不被青睞的股票」。

哈維表示，明年的贏家看起來將與2020年的大不相同。他預期因經濟恢復成長大幅帶動對景氣敏感的領域，投資人將始對成長型和動能型股票失去興趣。

第三個預測是在共和黨將贏得喬治亞州的第二輪參議員選舉，並保住對參議院的控制權。「民調顯示這個可能性很大，如果他們確實守住了參議院的控制權，這對股市就太好了。」

哈維的另外7個預測包括大型股不如一般股的表現、2021年不是那麼好的一年，加密貨幣作為首選投機工具的現象重演。此外，哈維亦預測新冠肺炎疫情陷入疲勞期，封鎖措施將打擊現任者爭取連任的努力。標普在2021年買回股票規模將較2019年增加1倍，小型股將鹹魚翻生，以及波動率衰減將放緩。

(時報資訊)