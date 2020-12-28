英國貿易部長特拉斯(Liz Truss)周日證實，英國預計在本周二與土耳其簽定自由貿易協定，為與歐盟新貿易協定之後，首個新的大型自貿協定。

周二將鎖定免關稅的貿易協定，支援貿易關係，為英國製造業、汽車業和鋼鐵業提供成千上萬個工作機會。

英土雙邊貿易關係在去年為186億英鎊(約252億美元)。英國表示除歐盟外，這是第五大簽署自貿協議的國家，其他包括日本、加拿大、瑞士、挪威。在英國1月1日脫歐過渡期到期之前，已經與62個國家簽訂貿易協定。

另外英國外交部長拉布(Dominic Raab)周日在英國媒體撰文表示，在與歐盟敲定新的貿易協定之後，英國尋求進一步與美、澳、印太地區國家達成貿易協定。

拉布表示，英國正尋求與澳洲、美國達成貿易協定，特別是未來有巨大成長希望的印太地區。

英國首相將在1月訪問印度，促進與全球最大民主政體的經貿連繫，並將與總理莫迪(Modi)一同參加印度的國慶活動。

(時報資訊)