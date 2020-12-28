核四存廢問題各方意見不一致，台電因此遭爆財報不實，經濟部長王美花28日在立法院經濟委員會前受訪表示，核四問題由於明年8月還有公投，等公投之後才會明朗，因此相關資產及如何認列與電廠土地活化，也都要等明年才會明確。

王美花28日在立法院經濟委員會前受訪指出，現在核四當作資產在維護，因為明年8月還有公投，就整個情勢要明朗，要等明年之後會比較清楚。至於核四廠區要怎麼再利用等問題，也要等公投之後才會確定，相關資產部分的計算之後也會比較清楚，會針對核四怎麼認列一定會有結果。

(工商 )