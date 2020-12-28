有需求要滿足，也請務必理智尋求幫助，從坊間、朋友口中聽來的偏方，效果如何很難說，但使用偏方之前，還是再多思考一下，並先詢問專業醫師，確保安全！有製作單位邀請女星們上節目分享自己使用偏方的經驗，各種怪異花招盡出，女星育涵甚至為了讓頭髮更烏黑，把避孕藥加入洗髮精，後果讓她嚇壞。

女星為了變美，無所不用其極，坊間的偏方當然也不放過，近日《11點熱吵店》邀請6名女星分享經驗，主持人沈玉琳先貢獻了自身的故事，表示27、8歲時他剛當上製作人，出去外面喬事情，不希望因為「太嫩」而被看扁，就找方法讓外型變得具有歷練感，甚至帶著滄桑，因此他拿菜瓜布沾泥巴刷臉，理由是想把皮膚弄得髒髒、粗糙，「等於就是man一點」，讓女星們驚呼這樣會受傷。

長腿女神育涵則分享，她曾因希望皮膚水嫩，用綠豆粉加水敷臉，但卻調得太濃，最後整臉乾掉不說，還把眉毛、頭髮等拔了起來，皮膚非但沒變嫩，反倒破皮；育涵也曾想讓頭髮更烏黑，因此將避孕藥摻進洗髮精裡洗，髮色有無變黑不得而知，倒是刺激了其他不該增長毛髮的地方，效果失控，讓她再也不敢亂弄。

成語蕎則分享，聽人家說敷豆漿可以去身體紋路，她想除掉肥胖紋，因此買了豆漿來敷身體，但泡了3個月，一點效果都沒有，才心死放棄，成語蕎也嚮往裘莉的豐唇，因此去醫美診所打玻尿酸，但結果不是預期中的性感，而是腫成香腸唇，當場照鏡哭泣，聚餐時還被弟弟笑說她是在扮梁朝偉，以上各種慘痛經驗，也讓製作單位忍不住提醒民眾勿亂信偏方。

★ 中時新聞網提醒您：

民俗療法、偏方僅供參考，勿過度迷信，請先求助專業醫師協助。

(中時新聞網)