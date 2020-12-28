民眾發燒搭救護車 到院才坦承曾與居家檢疫者接觸。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義地區27日晚間傳出一名民眾發燒搭救護車就醫，但到院後才向醫療人員告知自己曾與返台居家檢疫未滿14天者接觸。嘉義縣代理衛生局長趙紋華表示，該患者與居家檢疫的妹妹並沒有實際接觸，民眾切勿隨意散布有關疫情的謠言或不實訊息，製造社會大眾恐慌。

嘉義地區某傳出有民眾發燒，搭消防救護車就醫，但到院才告知醫療人員，自己曾與返台居家檢疫未滿14天者接觸。消防救護人員輾轉從醫院得知後嚇一跳，立即啟動防疫機制。

由於該民眾未詳細告知「TOCC」資訊給消防救護人員，引發某義消不滿，將過程po網，指「91車載送一名（發燒）到院後才告知有接觸返台尚未隔離14天者，什麼狀況啊！」

趙紋華表示，該名為居家檢疫個案，為女性，不是確診個案，本月17日入境返台時，有持篩檢陰性檢驗報告，入境迄今無症狀。這名居家檢疫者的哥哥是癌末病患，她居家檢疫第10天時，離開檢疫房間看了一下哥哥，過程中都有戴口罩、並保持適當距離。

趙紋華說，這個居家檢疫個案，有遵守居家檢疫規定，並戴口罩，哥哥因本身疾病關係，就醫時醫生詢問他的旅遊史、接觸史等，他都據實以告。

趙紋華也強調，民眾如接獲未經證實的疫情訊息時，切勿任意散播、轉傳，造成社會恐慌，若查證屬實，將依傳染病防治法處裡。

(中時 )