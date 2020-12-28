大陸南寧市一名女子24日晚間7時，與朋友在一間餐廳外排隊等吃飯，突然頭頂與全身被「異物」砸中，伸手一摸，崩潰竟是惡臭難聞、不知是人還是其他動物的「一坨黑屎」，氣得她飯沒吃，趕緊找地方清理。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣西壯族自治區南寧市，當晚，一名長髮女子小玉（化名）正與朋友到當地一間餐廳排隊等吃飯，沒想到一個東西從天而降，落在她的頭上，她伸手一摸，發現頭髮與整隻手都沾滿黑色穢物，接著聞到一股刺鼻臭味，朋友幫忙檢查後驚覺，小玉的頭髮與肩膀都是「屎」。

小玉事後憤怒痛批，是哪個沒水準的人把屎往下丟，害她吃飯的心情都沒有。餐廳員工則表示，過去常有垃圾、飲料瓶罐從天而降丟到他們店門口，這已經不是第一次，只是過去沒有砸到人，這次不僅丟屎，還砸到排隊等進餐廳的客人，真是太過份了。

據了解，由於餐廳高空是社區的監控盲區，不易想找出嫌犯，而且安裝監視器也要徵得其他居民同意，餐廳業者只能設立警告牌，提醒客人小心注意。

(中時新聞網)