勇士球場外的尼柯羅雕像。（美聯社資料照）

大聯盟名人堂投手菲爾尼柯羅(Phil Niekro)上周六去世，享壽81歲，他當年以變幻莫測的蝴蝶球和永不衰老的身軀而著名。勇士球團聲明「我們為這位摯友的離去而心碎，他永遠是勇士的一份子。」大聯盟官方也發布聲明，稱讚尼柯羅是最親切的球員，並保有上個世紀最多的5404投球局數(賽揚算是19世紀的人)。

尼柯羅1964年在密爾瓦基勇士(亞特蘭大勇士)出道，他第4年摘下國聯自責分率王(1.87)，全盛期有4季超過300局、3季先發40次、4季完投20場。身為蝴蝶球投手，尼柯羅的手臂耗損較慢，最為人知的是他投了24年，他是大聯盟史上超過45歲還能在開幕戰先發的7人之一(48歲)。

蝴蝶球捉摸不定，尼柯羅生涯318勝274敗(53.7%)，曾在1979年繳出21勝20敗，同時勝場、敗場數都是國聯最多，也曾同時拿下三振王與投出最多保送。他還在43歲時繳出17勝4敗，45歲時繳出16勝8敗，其勇健是現代投手難以想像的。他1997年入選名人堂，勇士在主場外為他建立雕像。

尼柯羅的父親是煤礦工人，是父親傳授蝴蝶球給他們兄弟。弟弟老喬(Joe Niekro)也在大聯盟投了22年拿下221勝，於2006年去世，兄弟合計539勝至今仍是大聯盟紀錄。老喬的兒子藍斯(Lance Niekro)曾是巨人隊一壘手。

(中時新聞網)