由統一證(2855)發行之「統一美國政府債券7-10年期指數ETN」(證券代碼：02001B；中文簡稱：統一美國政府債N)將於12月29日上櫃掛牌，為國內首檔追蹤債券型指數的指數投資證券（ETN）。

該檔ETN是追蹤富時固定收益公司(FTSE Fixed Income LLC)編製「富時美國政府債券7-10年期指數」，選取到期年限7-10年期之美國政府公債為標的，且須符合流通在外餘額達50億美元以上條件，指數標的兼具流動性與避險性。

(時報資訊)