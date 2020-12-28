醣聯(4168)將聯手國際藥廠合作抗醣抗體開發業務，今日股價開高走高，晨盤一度站上27.4元，漲幅逾2%。

醣聯2021年將拓展一系列GlycoSH抗醣抗體的開發業務，並積極與國際藥廠洽談合作事宜，目標將GlycoSH系列抗醣抗體開發成為新一代抗體新藥。同時，醣聯也將與醫療院所共同合作開發GlycoSH檢驗試劑組，作為癌症篩檢及療效監控的生物標誌。

癌症的發生、轉移皆與癌細胞表面異常表現的「醣」分子有極大的關係；醣聯過去與美國國家科學院院士-箱守仙一郎博士建立技術合作聯盟，獲得數十株針對癌症相關醣質抗原具有專一性辨識癌細胞特性的GlycoSH系列抗醣抗體。

醣聯表示，GlycoSH目前正與國際藥廠洽談中，結合其最新藥物研發技術，開發出抗體藥物複合體(ADC)、雙功能抗體(Bi-specific antibody)及CART細胞免疫療法。希冀藉由這樣的強強聯手合作，打擊癌細胞，提供癌症病患更加有效的藥物治療。

據國際調研機構GII所做的研究報告指出，全球癌症及腫瘤分析市場預測從2018年到2025年將以8.8%的年複合成長率發展，到2025年市場規模將成長到210億美元；市場規模相當可觀。GlycoSH抗醣抗體亦可以做為癌症前期診斷與個人化醫療的檢驗試劑；醣聯將與醫療院所合作開發GlycoSH檢驗試劑組，透過提早診斷，做到即早治療，有效增加癌症病患的生存期。

(時報資訊)