讓外界期望的景氣復甦，是否又停格了？在連續五個月都呈現成長局面後，日本11月工業生產卻出現熄火狀態，這也道出在疫情撲朔迷離下，全球經濟復甦更為脆弱的一面。

日本，這個全球第三大經濟體，被疫情嚴重衝擊，年初一度出現二戰後最嚴重的一次景氣衰退，不過在第三季似乎又感受到一絲復甦跡象。但是國際一些主要經濟體陸續封城下，也讓全球需求面蒙上一層陰影。

周一日本公布的最新經濟數據，11月份工業生產初值與10月持平，因為此消彼長兩樣情：汽車輸出下滑，一般用途機械產量成長。

這次持平的數據，遠低於10月4%終值漲幅。同時，也低於市場普遍預估會有1.2%成長。至於與2019年同期相比，年減率為3.4%，也高出10月的負3%。

日本經濟產業省（METI）指出，受訪製造商也預計12月份輸出量還會繼續下降1.1%，恐怕要等到來年1月份，才會看到大幅反彈約7.1%。

儘管如此，日本政府還是表示，維持原工業生產評估不變，並補充說已見到景氣提升力道。由於全球對汽車產品與科技商品的需求還是可見，部分工廠產量已經從今年初委靡不振頹勢中，慢慢可見復甦。

不過，悲觀者憂心，隨著公司行號和消費者受到病毒影響，尤其是歐洲和美國市場，再加上變種新病株可能會壓抑日本製造業未來的需求成長性。

25日發布的經濟數據也顯示，12月東京消費者價格的跌幅，創下自2010年9月以來的最大幅度。至於日本11月零售銷售，也出現減緩現象。

(時報資訊)