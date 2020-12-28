大陸遼寧省大連市疫情持續延燒。大連官方消息，27日大連市新增5例確診病例，新增3例本土無症狀感染者，均已轉運至省集中救治大連中心隔離治療。
目前全市累計報告新冠肺炎確診病例33例，正在實施醫學觀察的本土無症狀感染者27例。
27日大連市新增的5例確診病例中，其中一名為18個月男嬰，為一名確診病例之子，經臨床診斷為輕型確診病例。
大連市疫情不停歇，近日接連傳出新冠確診病例。大陸國家衛健委已派出10人組成的專家小組赴當地協助疫情調查處置工作。
此外，大連疫情擴散後，當地已進入「戰時狀態」，官方22日宣布展開全民核酸檢測，防控措施也跟著升級，大連金普新區所有公共場所、店鋪均已停業，中小學幼兒園停課。
官方並嚴控民眾離開大連，必須持陰性證明才能離市。網傳大連已出現有居民被釘死防止外逃的恐怖場景。
據大陸國家衛健委官網消息，27日大陸境外輸入病例15例，本土病例6例(均在遼寧省)，無新增死亡病例。
(旺報 )
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