台積電傳出持續超前部屬，可能在高雄設新廠，經濟部長王美花28日表示，台積電在台灣持續加碼投資，經濟部非常歡迎，經濟部會找相關單位確保水電供應都沒有問題，至於相關投資案細節，則要企業確定方案後，由企業對外宣布。

由於台積電在3奈米等先進製程持續投入大量研發能量，確保未來能順利投產，現在傳出台電可能持續替2奈米之後尋找先進製程的設廠地點，高雄的橋頭科學園區、路竹科學園區，都是台積電評估的地點。

經濟部長王美花28日出席立法院經濟委員會前受訪指出，台積電正在努力完成3奈米設廠，另外2奈米廠的新竹科學園區寶山園區用地也逐漸明朗化，經濟部管轄的水電供應，經過盤點後確認都沒有問題，後續投資案要等台積電更為確定後，會由相關單位對外說明。

被問到未來5年供電持續增加，備轉容量率也持續提升，王美花說，電力整備這一定要提前準備好，近期2019、2020、2021年等確實因為台灣產業狀況，半體體電子業等產業都在持續增加當中，這一定要先把環境做好。

(工商 )